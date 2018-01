Wi-Fi no avião; via Google - Link - Estadão

As pessoas que viajarem durante as férias de Natal em voos domésticos nos Estados Unidos das empresas Delta, AirTran e Virgin America terão acesso Wi-Fi gratuito nos aviões, um projeto que é patrocinado pelo Google, anunciou a empresa nesta segunda-feira, 8.

A oferta, válida entre 20 de novembro e 2 de janeiro de 2011, estará disponível em toda frota doméstica das três companhias aéreas, usando a rede do provedor de internet sem fio Gogo Inflight Wifi, afirmou o Google em seu blog oficial.

A conexão, porém, só vai funcionar usando o navegador do Google, o Chrome, que os passageiros serão obrigados a instalar previamente em seus notebooks se quiserem aproveitar da internet sem fio no avião.

“Não faz muito tempo, voar para passar o Natal em casa significava estar desconectado durante várias horas até chegar ao destino. Hoje a tecnologia Wi-Fi permite seguir conectado mesmo a 9.000 metros sobre a terra”, afirmou o vice-presidente de gestão de produtos do Google, Sundar Pichai, no blog.

Não é a primeira vez que a empresa oferece Wi-Fi nas alturas. Durante as férias de Natal do ano passado e no feriado de Ação de Graças — entre 10 de novembro de 2009 e 15 de janeiro deste ano –, a empresa também fez uma oferta semelhante, ainda que limitada à companhia Virgin America.

