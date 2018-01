Wifi deixa banda larga 30% mais lenta - Link - Estadão

A conexão wireless faz a velocidade da banda larga baixar 30%, em média. A estimativa foi feita por uma pesquisa que testou 14 mil conexões de internet na Inglaterra, Espanha, Estados Unidos e Itália.

Ao ouvir os usuários, no entanto, o estudo também descobriu que eles toleram a perda de banda por causa das vantagens que a conexão sem fio oferece. “As pessoas estão trocando velocidade por mobilidade”, afirmou Iain Wood, pesquisador de conduziu o projeto, em entrevista à BBC.

De acordo com Wood, a pouco efetividade do wi-fi surpreendeu bastante os pesquisadores, mas parece não incomodar as pessoas que têm um usam a conexão somente para navegar na internet, o que não consome muita banda. “A maioria de nós está só mandando e-mails e lendo coisas na web, por isso não há muita diferença entre uma conexão muito boa e uma razoável”, disse.