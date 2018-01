Wii não significa mais exercício; diz estudo - Link - Estadão

Grupo do Texas não constatou diferença no gasto de calorias entre crianças que jogam Wii e demais consoles tradicionais

Boxe, tênis e dança virtuais, através de jogos de videogame, podem não estar ajudando as crianças a satisfazerem suas necessidades diárias de exercícios, de acordo com um estudo norte-americano. Pesquisadores constataram que crianças que jogaram videogames ditos “ativos” em um Nintendo Wii não realizaram mais atividades físicas moderadas ou vigorosas do que aquelas que jogaram títulos para os quais podiam ficar sentadas no sofá, de acordo com estudo da Baylor College of Medicine, em Houston, Texas.

Alguns pesquisadores de saúde pública tinham a esperança de que os videogames ativos servissem como alternativa a brincadeiras ao ar livre e esportes, permitindo que as crianças realizassem ao menos parte das atividades físicas de que precisam, especialmente no caso daquelas que vivem em bairros poucos seguros, nos quais nem sempre é viável brincar na rua.

“Esperávamos que jogar videogames pudesse de fato resultar em elevação considerável da atividade física das crianças”, afirmou Tom Baranowski, líder da equipe de pesquisa do Baylor.

“Francamente, ficamos chocados ao constatar que não existe qualquer diferença”, acrescentou.

Para o estudo, eles distribuíram consoles Wii a 78 crianças que não tinham um aparelho desse modelo anteriormente. Metade dos participantes pöde escolher jogos ativos de sua preferência, a exemplo de Wii Sports ou Dance Dance Revolution-Hottest Party 3, e a outra metade pôde escolher jogos de baixa atividade a seu gosto, tais como o Disney Sing-It Pop Hits ou Super Mario Galaxy.

Na metade do estudo, publicado pela revista Pediatrics, as crianças – todas com a 9 a 12 anos e com peso acima da média – puderam escolher um segundo título, da mesma categoria que sua escolha original.

Baranowski e seus colegas acompanharam as crianças por 13 semanas, testando seus níveis de atividade física por meio de um aparelho de mensuração de movimento conhecido como acelerômetro.

Os participantes usavam acelerômetros em seus cintos durante quatro diferentes períodos de uma semana de duração, ao longo do estudo, o que permitiu à equipe de pesquisa determinar os seus momentos sedentários, de exercícios leves ou de exercícios moderados a vigorosos.

Nas semanas um, seis, sete e 12, crianças no grupo de jogos ativos tiveram uma média de 25 a 28 minutos de atividade moderada ou vigorosa a cada dia, comparado com 26 a 29 minutos para aqueles do grupo de jogos “inativos”.

É possível que as crianças que usaram jogos ativos tenham queimado calorias adicionais sem que o aparelho tenha registrado o fenômeno – por exemplo, ao moverem mais os braços em um jogo de boxe, disse Jacob Barkley, cientista do exercício na Kent State University, Ohio. Ele não fez parte da equipe que conduziu o estudo.

“Talvez o Wii não eleve muito a atividade física”, disse Barkley à Reuters Health. “Mas pode elevar o dispêndio de calorias um pouco mais que um jogo sedentário tradicional; e usá-lo todos os dias pode ter efeito cumulativo benéfico”.

