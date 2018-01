Wii U chega ao Brasil por R$ 1;9 mil - Link - Estadão

Console da Nintendo foi lançado em 2012, mas sai no País em 26 de novembro; no exterior, vendas baixas geraram crise na empresa

SÃO PAULO – O Wii U chegará ao País ao dia 26 de novembro por R$ 1,9 mil. Importado, o console sai no mercado brasileiro com cerca de um ano de atraso, e, mais uma vez, é o mais caro no mundo, seguindo o exemplo de PlayStation 4 e Xbox One, seus companheiros de geração. Nos EUA, o videogame foi lançado no final de 2012, e atualmente é vendido por US$ 300.

O modelo do Wii U que virá ao Brasil será o Premium, com 32 GB de armazenamento, e os preços dos jogos no País devem ficar entre R$ 180 e R$ 200. Os títulos da empresa que acompanham o lançamento são “Super Mario 3D World”, “The Legend of Zelda: The Wind Waker HD”, “Wii Party U”, “Pikmin 3″, “The Wonderful 101″, “Nintendo Land”, “Lego City Undercover” e “Game & Wario”. Uma boa notícia para os fãs da Nintendo é que os controles e os jogos do Wii são compatíveis com o novo console.

O kit do Wii U importado no Brasil vem com o console, o controle-tablet chamado de Gamepad, o adaptador de energia, um cabo HDMI e a barra de sensor para detectar os joysticks sensíveis a movimentos Wii Remote. A pré-venda para o jogo começa no dia 9 de novembro, na rede varejista. O console roda vídeos FullHD (1080p) e tem como destaque o Gamepad, controle com tela sensível ao toque embutida.

Crise

No último semestre, encerrado no dia 30 de setembro, a Nintendo vendeu apenas 500 mil unidades de seu mais recente console, o Wii U, mesmo com o lançamento de títulos de franquias como Zelda e Pikmin, exclusivas para sua plataforma e muito apreciadas pelos fãs de games. Ao todo, estima-se que a empresa nipônica tenha vendido apenas 4 milhões de cópias do Wii U.

“O hardware do Wii U ainda tem um impacto negativo nos lucros da Nintendo, principalmente por causa de sua queda nos Estados Unidos e Europa”, disse a empresa, que, em seu balanço registrou US$ 236,2 milhões de prejuízo operacional, incluindo gastos com publicidade e desenvolvimento de softwares. Mesmo assim, a empresa se mantém otimista, com expectativas de ter US$ 560 milhões de lucro em seu próximo ano fiscal.