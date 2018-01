WikiAves reúne fotos e sons de pássaros do Brasil - Link - Estadão

Ele notou que as informações estavam dispersas. Fotos aqui, sons ali, informações acolá. Tudo desencontrado. “O WikiAves foi construído para reunir estes dados em um só lugar e organizá-los por espécie, dando a seus usuários informação de qualidade e de fácil acesso.” O wiki do nome já diz tudo: o site é colaborativo. Os usuários incluem as informações, que são monitoradas por 11 moderadores, além dos próprios visitantes, que ajudam a conferir se está tudo certinho.

De grão em grão, o site encheu o papo: hoje reúne fotos de 1.336 espécies de aves e gravações do canto de 896 espécies. Todas brasileiras.

Saíra-amarela, foto de Luiz Ribenboim

O site tem 1.500 usuários cadastrados. Em setembro, o WikiAves recebeu 8.800 fotos e 1.150 gravações em áudio. Em média, são 300 fotos por dia.

Saíra-sete-cores, foto de João Quental