Wikileaks e os trending topics - Link - Estadão

Está todo mundo falando do Wikileaks e do ‘cablegate’, o vazamento de mensagens diplomáticas dos EUA que gerou, no mínimo, constrangimento nas relações entre os Estados Unidos e o resto do mundo. Contudo, surpreendentemente, o termo ‘WikiLeaks’ não entrou nos ‘Trending Topics’ recentemente, a lista de assuntos mais comentados no Twitter.

O blogueiro bubbloy também ficou intrigado. Usando uma ferramenta que mede a quantidade de vezes que um termo foi twittado, ele concluiu que várias palavras que estavam nos trending topics tinham sido mencionadas em uma quantidade de vezes menor do que a palavra ‘wikileaks’. Feitas as contas, ele supôs que o algoritmo que designa os termos mais populares é baseado somente no número de tweets com a palavra e assumiu: o Twitter estava censurando o WikiLeaks.

A verdade é que o Twitter não baseia seu algoritmo somente no número de menções, mas também na quantidade de pessoas de círculos sociais distintos que estejam twittando determinado termo e na popularidade desses indivíduos. Dessa maneira, fica difícil calcular se o Twitter está mantendo o Wikileaks de fora de seus tópicos mais falados deliberadamente ou não.

Ao Mashable, o diretor de comunicação do Twitter, Matt Graves, se limitou a negar as acusações com a seguinte frase: “O Twitter não está, absolutamente, mantendo o Wikileaks fora dos Trending Topics.”