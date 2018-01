Wikileaks estreia ferramenta de busca de arquivos - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Wikileaks, site de divulgação de documentos oficiais, estreou uma ferramenta de busca que permite pesquisar arquivos e artigos disponíveis no site.

A ferramenta permite tanto buscas mais genéricas como pesquisas realizadas com filtros de palavras. Há também a opção de ir diretamente a tópicos que tiveram cobertura maior do site, como “equipamento militar dos EUA no Iraque” ou “arquivos de Guantánamo”.

No novo recurso, a palavra “Brazil” gerou 190.437 resultados, enquanto “Dilma Rousseff” produziu 13.701 achados.

O Wikileaks informou da novidade em seu blog oficial, onde pede que as pessoas coloquem no Twitter a tag #WLMetaSearch em seus achados.