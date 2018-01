Wikileaks; o documentário - Link - Estadão

A rede de televisão sueca STV acaba de lançar um documentário sobre o Wikileaks, Wikirebels. O filme é baseado em entrevistas com cabeças do projeto como o alemão Daniel Domscheit-Berg (que recentemente o deixou e criou o OpenLeaks) e o próprio Julian Assange, que, procurado até pela Interpol, decidiu se entregar e está preso na Inglaterra. A reportagem mostra as origens da organização e o seu esquema recluso de funcionamento, assim como explica, caso por caso, onde ela vem se metendo. A produção inteira pode ser vista no YouTube, em inglês:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/7C-vmlh48xY" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

