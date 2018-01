WikiLeaks sem intermediários - Link - Estadão

O fundador do Wikileaks, Julian Assange, quer se aproximar do público. E, para isso, buscou uma equipe de brasileiros para desenvolver seu novo projeto: um site de entrevistas em vídeo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Essa não é apenas uma conferência de imprensa. É uma conferência de pessoas”, disse Assange no vídeo de lançamento do site (assista abaixo). O fundador explica que, nos últimos quatro anos, a comunicação do WikiLeaks com o público foi sempre por meio de intermediários. Agora, ele quer deixar as pessoas e a imprensa “no mesmo nível”.

O WikiLeaks Roundtable é uma plataforma onde acontecerão sabatinas ao vivo com Assange, além de ser um repositório com entrevistas ao vivo. A ideia é realizar encontros virtuais periódicos em que o público envia as questões pelo Twitter, pela da hashtag #wlquest.

A plataforma foi desenvolvida pela Esfera, a empresa que organiza a comunidade Transparência HackDay. “Eles entraram em contato com a gente com essa intenção: um projeto de comunicação direta do Assange com usuários da rede por vídeo. Nós achamos a ideia excelente, porque consideramos que é mesmo interessante ‘desmidiatizar’ um pouco o WikiLeaks”, diz Daniela Silva, uma das responsáveis pelo projeto.

A primeira sabatina já foi feita, logo no vídeo de apresentação do projeto. Não há datas para as novas entrevistas, embora as perguntas ainda estejam chegando pelo Twitter. São questões que vão desde jornalistas perguntando como fazer para trabalhar no WikiLeaks até pessoas de todo o mundo perguntando se há documentos com segredos sobre seus países.

O WikiLeaks também quer manter uma discussão na rede social de microblogging — e a conversa já está acontecendo com a hashtag #wldiscuss.

(Clique para abrir o vídeo em outra janela)