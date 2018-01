Wikileaks vaza milhões de e-mails da Stratfor - Link - Estadão

O material pertencia à empresa de segurança que tem as Forças Armadas como clientes. Anonymous já a havia invadido em 2011

MADRI – O portal Wilileaks anunciou nesta segunda-feira, 27, que começou a publicar mais de cinco milhões de e-mails da empresa privada americana de segurança Stratfor.

As mensagens, segundo o portal da internet, começam em julho de 2004 e chegam até o final de dezembro de 2011.

Revelam os procedimentos internos de “uma companhia que figura como editora de relatórios, mas que fornece serviços de informação confidencial para grandes corporações, como Bhopal’s Dow Chemical Co., Lockheed Martin, Northrop Grumann, Raytheon e agências do Governo, incluindo o Departamento de Segurança Interior, os Marines e a Agência de Defesa dos Estados Unidos”.

O Wikileaks adianta também que os correios revelam o uso pela Stratfor de redes de informadores – que supostamente eram pagos em contas de bancos suíços e cartões de crédito pré-pagos -, estruturas de pagamento de subornos, técnicas de lavagem de capitais e métodos psicológicos.

Além disso, diz o Wikileaks em sua nota, o material mostra como trabalha uma agência privada e como escolhe indivíduos para seus clientes privados e governamentais.

O portal menciona também que os e-mails fornecem informação privilegiada sobre os ataques do Governo dos Estados Unidos contra Julian Assange (fundador da rede) e Wikileaks, e as tentativas da Stratfor de minar o portal. “Há mais de 4.000 emails, que mencionam o Wikileaks ou Julian Assange”, diz.

