Wikipedia abrirá escritório no Brasil - Link - Estadão

Responsável por unidade no País espera que mais brasileiros se tornem editores e melhorem a credibilidade do site

SÃO PAULO – O Wikipedia deve abrir seu primeiro escritório no Brasil em até seis meses, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo nesta segunda-feira, 2.

—-

A revelação foi feita em entrevista com Oona Castro, brasileira responsável pelo estabelecimento e coordenação do escritório.

De acordo com Oona, seu maior desafio será entender porque a comunidade de editores da enciclopédia online não cresce no Brasil e como fazer para reverter essa situação.

A executiva tem grande experiência em movimentos de colaboração e cultura livre, incluindo quatro anos como diretora-executiva do site Overmundo. Por aqui, o escritório deve abrigar, além de Oona, até outras quatro pessoas. Uma delas já foi escolhida e trata-se de Everton Zanella Alvarenga, consultor Wikipedia na Universidade.

Oona disse que seus dois maiores desafios serão o fortalecimento da comunidade de editores e a expansão da base de usuários e leitores da Wikipedia, em um movimento visando aumentar a credibilidade do site. Outras iniciativas da fundação, como o Wiktionary (dicionário) e a Wikimedia Commons (acervo de imagens, vídeo e áudio gratuitos).

Em fevereiro, durante a Campus Party de São Paulo, o diretor da Wikimedia Foundation, Kul Wadhwa, reforçou a necessidade de os brasileiros se empenharem mais na produção de conteúdo para a internet, colaborando na integridade dos artigos da Wikipedia, por exemplo. “Vocês precisam sair do hábito de serem somente consumidores na rede e passarem a ser também produtores”, disse.

O diretor da organização deu ainda dados sobre a utilização da enciclopédia colaborativa no País. Segundo Wadhwa, apenas 2% de todos os que usam o site no País colaboram editando artigos. A média mundial é de 6%. Para ele, “o Brasil precisa tomar conta da Wikipédia em português”.

—-

