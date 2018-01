Wikipedia lança novo app para iOS e Android - Link - Estadão

Novo app da Wikipedia tem foco na velocidade e permite edição de textos via celular. FOTO: Reprodução Novo app da Wikipedia tem foco na velocidade e permite edição de textos via celular. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Wikipedia é sem dúvida uma das principais fontes de informação de nossos tempos. Entretanto, em um mundo cada vez mais mobile, a enciclopédia da internet deixava a dever com um aplicativo lento, sendo muitas vezes mais fácil consultá-la em qualquer navegador. Entretanto, esses tempos ficaram para trás: a Wikimedia Foundation, responsável pela Wikipedia, divulgou nessa segunda-feira um novo app para iOS e Android.

“O novo app foi reescrito totalmente a partir do zero. Focamos na velocidade, e o resultado disso tudo permite que os leitores da Wikpedia cheguem ao conteúdo que estão procurando mais rápido do que nunca”, disse Dan Garry, gerente de produto da Wikimedia Foundation, ao site americano CNET.

Além de uma consulta mais rápida, o app traz a possibilidade de editar a Wikipedia a partir de qualquer dispositivo móvel, uma lista de páginas recentes (para voltar a um verbete que você visitou recentemente), lista de páginas favoritas e um novo recurso chamado Wikipedia Zero.

Voltado para países em desenvolvimento, o Wikipedia Zero é uma parceria com operadoras de redes móveis, para que elas forneçam acesso ao app da Wikipedia sem cobrar tarifas de dados.

Para baixar para Android, clique aqui. Se você usa o iOS, clique aqui.

Vestível

Além de ser repaginada em iOS e Android, a Wikipedia também ganhou uma versão para Android Wear. Criada por Dheera Venkatraman, que não tem ligação com a Wikimedia Foundation, a Attopedia é um app que se aproveita da estrutura dos relógios inteligentes para uma navegação inteligente pelos verbetes da Wikipedia.

Imagem mostra como navegar pela Wikipedia com a Attopedia. FOTO: Reprodução Imagem mostra como navegar pela Wikipedia com a Attopedia. FOTO: Reprodução

Pode parecer bastante supérfluo tentar ler textos grandes como os da Wikipedia na telinha de um relógio inteligente, mas Venkatraman, em entrevista ao Gigaom, alega que se pensava o mesmo quando as pessoas viam páginas da web normais em dispositivos móveis. “Quando começaramos a pensar as coisas apenas para os smartwatches, talvez isso mude”.

Se você tem Android Wear, pode baixar a Attopedia gratuitamente pela loja por aqui.