Wikipédia quer vídeos - Link - Estadão

A Wikipédia é a maior plataforma colaborativa da web e está entre os sites mais visitados do mundo. Seus mais de 15 milhões de artigos, no entanto, deixam de aproveitar um grande recurso que pode estar dentro de uma enciclopédia em ambiente online: vídeos.

Os desenvolvedores da Wikipédia estão querendo acabar com o monopólio dos textos e das fotos e trazer o mundo dos vídeos online para dentro da plataforma. O site Let’s get video on Wikipedia foi lançado exatamente para ensinar e incentivar a prática de inserir vídeos nos artigos. Mas não é qualquer vídeo incorporado de outros sites: eles devem ser subidos para a Wikipédia. A plataforma de upload é baseada em HTML5 e no formato Theora e, como tudo por lá, é gratuita e open source – assim como o player usado.

Os vídeos poderão ficar dentro dos próprios artigos ou em um canal exclusivo para eles. Pouquíssimos verbetes possouem vídeos até agora, e a Wikipédia está convocando os usuários a serem os primeiros a se aventurarem com essa nova função.