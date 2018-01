Wikipedia sairá do ar contra lei antipirataria - Link - Estadão

Marcado para esta quarta, protesto contra propostas de lei Sopa e Pipa vale só para versão em inglês do site

“Quando a Wikipedia tem uma falha no servidor, meu QI aparente cai uns 30 pontos”. FOTO: xkcd

SÃO PAULO – O fundador da Wikipedia, Jimmy Wales, anunciou que a versão em inglês da enciclopédia online ficará fora do ar durante a quarta-feira, 18. A medida é um protesto contra as propostas de lei antipirataria Stop Online Piracy Act (Sopa) e Protect IP Act (Pipa), que tramitam no Congresso norte-americano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Quem entrar na página inicial da Wikipedia em inglês verá no alto da página um banner preto avisando que o site será “apagado globalmente para protestar contra a Sopa e a Pipa”.

Colaboradores do site foram consultados sobre o protesto, disse Wales. “Hoje, wikipedianos de todo mundo falaram sobre sua oposição a essa legislação destrutiva. Não podemos ignorar o fato de que Sopa e Pipa são um perigo para a liberdade de expressão tanto nos EUA como fora do país e estabelecem um assustador precedente de censura na internet para o mundo.”

Wales também avisou no seu Twitter: “Aviso para estudantes. Faça sua lição de casa cedo. Wikipedia estará protestando contra uma lei ruim na quarta! #sopa”

A decisão da Wikipedia foi criticada pelo CEO do Twitter, Dick Costolo. “É muito bobo. Fechar um negócio global em reação a uma tema específico de política nacional é uma tolice”, escreveu no Twitter.

Os sites Reddit, de compartilhamento de notícias, e Cheezburger também pretendem “apagões” para protestar contra as leis.

—-

Leia mais:

• Sopa deve ser alterada pelo Congresso

• Lei antipirataria opõe empresas nos EUA

• Google e Facebook preparam blackout

• Começa o blecaute contra a Sopa