Wikipedia usará cores para medir confiança - Link - Estadão

A partir de setembro, a Wikipedia começará a usar cores para indicar se as informações de um artigo são ou não confiáveis. A enciclopédia marcará com um fundo laranja os textos de autores inexperientes ou com um histórico ruim. Já os confiáveis terão uma sombra clara sobre as palavras.

O recurso faz parte da ferramenta WikiTrust, um sistema de reputação baseado na confiabilidade do autor. A qualidade é medida de acordo com o tempo que as informações ficam na página. Quanto mais tempo, mais confiável ela deve ser.

Agora, quanto mais pessoas lerem e editarem um artigo, mais “segura” a página é – e isso será medido com as variações entre o laranja e o branco. No começo, o recurso será usado apenas em páginas de pessoas vivas e alvos costumeiros de edições maliciosas, como o presidente Barack Obama.