Windows 7 é lançado com festa - Link - Estadão

A festa começou a acontecer 22:00 do dia anterior. Em uma pequena fila, usuários ávidos para comprar o novo sistema contavam os minutos para a meia-noite. A maioria decidiu encarar a fila por conta dos brindes que seriam oferecidos. Mouse, camiseta, tudo valia como incentivo para a compra na madrugada.

Todo o setor de informática da loja foi coberto com o logo do novo sistema operacional da Microsoft. Música alta.

“Fiquei muito decepcionado com o Vista. Mas depois de experimentar a versão de teste do Win7, fiquei satisfeito.” Mikail comprou a versão Home Premium, e vai usar a versão de 64 bits em sua máquina, um Athlon XP 3000 com 4 GB de RAM.

“O Vista era instável”, conta ele, que comprou a versão Ultimate, a mais cara. “Vim no lançamento do Vista, fui o segundo da fila também.”

“Eu queria ser o primeiro a comprar um computador e o Windows 7. Comprei um Celeron e o Ultimate 7.” contava ele, empolgado. “Pulei o Vista, porque falaram que era ruim. Agora, estou animado com o Windows 7″.

Meia-noite se aproximava e o setor de informática do hipermercado ia enchendo. Milton Beck, diretor da área de entretenimento e varejo, falou, satisfeito, sobre como a Microsoft encarava o lançamento. “É um momento especial. Lançamos o sistema operacional em um momento em que economia está aquecida e o consumidor está comprando novos PCs.”, contou ele. “Hoje, 95% das máquinas no mercado são capazes de rodar o Windows 7. Os requerimentos são até menores que no Windows Vista.”

Preparando-se para vender a primeira caixa do Windows 7, Michel Levy, gerente geral da Microsoft, falou ao Link: “Esse é o resultado de uma pesquisa que fizemos com 8 milhões de usuários, em 130 países. Foi graças aos avanços do Windows Vista que hoje podemos entregar um sistema operacional como o Windows 7″, afirmou o executivo.

A festa aconteceu, simultaneamente, em outras lojas de SP e do RJ. Nesse exato momento, qualquer um pode entrar em uma loja que venda software e levar para casa um Windows 7. Mas sem brinde. E, possivelmente, sem precisar despistar um mímico.