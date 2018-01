Windows 7 recebe pacote de atualização - Link - Estadão

A Microsoft liberou nesta terça-feira, 22, o primeiro pacote de atualizações do Windows 7, sistema que foi lançado em outubro de 2009 após o fracasso do Windows Vista. O

Service Pack 1 (SP1), como é chamado o pacote, reúne em pesados 1,95 gigabytes (GB) todas as atualizações do sistema feitas desde o seu lançamento comercial, além de outras melhorias e correções do sistema. Também foi liberado o Service Pack 1 do Windows Server 2008 R2.

O SP1 do Windows 7 inclui a versão em português e pode ser instalado pela ferramenta Windows Update (o usuário deve receber um alerta que há novas atualizações disponíveis). Outra opção é baixar o pacote diretamente pela site da central de downloads da empresa.