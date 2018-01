Windows 8? - Link - Estadão

É verdade: muita gente sequer se acostumou ao Windows 7. Mas já estão correndo informações sobre o Windows 8, o sucessor do sistema operacional que substituiu o Vista.

Os documentos que vazaram são apresentações em Power Point aparentemente destinadas a um executivo da HP, e datam de abril deste ano. Os prints sugerem que a nova versão do Windows terá reconhecimento facial — para substituir a necessidade de digitar senha ao ligar o computador — e compatibilidade com vários modelos de tablets.

A previsão de lançamento para o Windows 8 é 2012. Outros focos da Microsoft para a nova versão do sistema são melhorar a velocidade do boot e facilitar o reset do PC para as funções de fábrica sem apagar os dados do usuário.

O Microsoft Kitchen tem todas as imagens da apresentação que vazou.