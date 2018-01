Windows 8 vende 40 milhões de licenças - Link - Estadão

Microsoft também estaria desenvolvendo o Windows Blue, versão de baixo custo do sistema

SÃO PAULO – A Microsoft vendeu 40 milhões de licenças do Windows 8 neste mês desde o dia do lançamento, de acordo com um dos novos chefes da unidade responsável pelo software.

O novo sistema operacional está superando as vendas do Windows 7 no mesmo estágio, disse a executiva-chefe financeira e de marketing do negócio Windows, Tami Reller, em uma conferência com investidores realizada pelo Credit Suisse.

Reller foi uma das duas executivas indicadas para comandar a unidade Windows após a inesperada renúncia do presidente Steven Sinofsky há duas semanas. Julie Larson-Green lidera a área de engenharia do Windows.

O Windows 8 e o tablet Surface foram lançados em 26 de outubro. A Microsoft ainda não divulgou números de vendas para o dispositivo móvel.

As vendas de 40 milhões de licenças do Windows 8 não significam que o mesmo número de usuários adotaram o sistema operacional. A maior parte destas vendas são feitas para fabricantes de computadores pessoais, que em troca vendem muitas máquinas a empresas, das quais poucas já estão utilizando o Windows 8.

De acordo com a empresa de pesquisa tecnológica StatCounter, cerca de 1% dos 1,5 bilhão ou mais de PCs –ou um total de 15 milhões– estão realmente rodando o Windows 8.

O novo sistema e o tablet Surface são a resposta da Microsoft ao domínio da Apple e do Google na computação móvel.

Windows Blue. A Microsoft também estaria finalizando o desenvolvimento de uma nova versão do seu sistema operacional chamada Windows Blue. O novo software teria preço bem baixo ou poderia até ser distribuído de graça.

O site The Verge informou que o Windows Blue seria lançado em meados de 2013 e que traria mudanças relacionadas a alguns dos pontos mais controversos na interface do Windows 8.

A Microsoft pretenderia encorajar desenvolvedores a criar aplicativos para o Windows Blue. O novo sistema só estaria disponível através de upgrade de um Windows anterior.

Ainda segundo o The Verge, o Windows Blue seria o primeiro produto da empresa a contar com atualização anual.

