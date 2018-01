Windows Marketplace sai do papel - Link - Estadão

Cinco meses após anunciar que lançaria uma loja de aplicativos para celular, a Microsoft divulgou ontem mais detalhes sobre o cronograma da Windows Marketplace. A partir do dia 27, a empresa começa a receber o cadastro de aplicativos criados por desenvolvedores interessados em vender e distribuir seus programas na loja virtual.

O anuncio foi feito por Todd Brix, diretor sênior de plataformas móveis da empresa, durante uma palestra na Conferência de Parceiros Globais da Microsoft ontem em Nova Orleans, Estados Unidos.

No dia 27, também serão anunciados detalhes de um concurso para promover os melhores aplicativos para o sistema operacional para celulares da Microsoft, o Windows Mobile.

A Windows Marketplace será lançada durante o outono nos EUA, junto com a atualização do Windows Mobile para a versão 6.5, que trará muitas modificações no sistema principalmente para melhorar a interação com celulares de tela de toque. Todd Brix também disse que a Windows Marketplace (e seus aplicativos) terá suporte nas as versões anteriores 6.0 e 6.1 do Windows Mobile.