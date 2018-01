Windows muda para se adaptar aos tablets - Link - Estadão

Microsoft demonstrou tablets e laptops equipados com a próxima versão do sistema operacional

ANAHEIM – A Microsoft distribuiu 5 mil tablets da Samsung com versões de teste do Windows 8 na sua conferência anual de desenvolvedores, que aconteceu nesta terça-feira, 13.

Sistema é bem diferente do proposto pela Apple no iPad. Ícones são maiores e organização da interface privilegia alguns aplicativos FOTO: Alex Gallardo/REUTERS

Tela inicial terá ícones grandes semelhantes à versão para smartphones Windows Phone. FOTO: DIVULGAÇÃO

‘Paint’ ganha versão para desenhar com os dedos. FOTO: DIVULGAÇÃO

Os dispositivos, equipados com chips i5 da Intel, são a primeira chance para pessoas de fora da Microsoft brincarem com o novo sistema operacional, que será adaptado para telas sensíveis ao toque e mira em smartphones e tablets.

Uma versão de testes será liberada à 0h de quarta-feira.

A empresa aposta que o novo sistema vai conter a onda de consumidores que estão comprando iPads da Apple.

O Windows ainda roda em 90% dos computadores pessoais, mas precisa ser adaptado e ganhar espaço em outras telas, e é essa a esperança dos desenvolvedores ligados a empresa. Ao mesmo tempo, precisa deslumbrar uma plateia mais jovem e informada sobre tecnologia, normalmente acostumada com produtos da Apple, antes de conseguir o feito.

“As crianças hoje estão vendo mais logos da Apple que da Microsoft, por isso a Microsoft precisa de uma mudança para continuar sendo o que sempre foi”, disse Michael Silvar, analista da Gartner que estava na conferência.

O sistema. O novo Windows carrega em poucos segundos e apresenta uma tela inicial com títulos coloridos que levam o usuário diretamente para aplicativos como o do Facebook, de mensagens de texto ou de notícias. Reconstruído do zero, o Windows 8 usa menos memória que o 7, liberando espaço para os apps. Com o tablet da Samsung, o Internet Explorer rodou bem, embora algumas das demonstrações no palco não tenham funcionado.

O gerente do Windows Steven Sinofsky disse que o novo sistema operacional focará nos apps — finalmente está prevista uma App Store da Microsoft. Ele disse que tablets e celulares com Windows 8 se conectarão facilmente com impressoras, câmeras e outros dispositivos. O sistema ainda rodará em PCs, adaptado para o mouse e o teclado. Novos laptops da Acer, Asustek e Toshiba foram mostrados na conferência.

Analistas dizem que os planos da Microsoft é colocar os tablets nas lojas antes de julho do ano que vem, enquanto a Microsoft não deu uma data para o lançamento.

