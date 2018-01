Windows na prancheta - Link - Estadão

A Microsoft está trabalhando em uma versão do Windows para aparelhos como computadores tablet, de acordo com reportagens da imprensa, e a empresa informou que o sistema Windows Phone está fazendo progresso no mercado de celulares inteligentes.

A Microsoft planeja revelar uma versão de seu sistema operacional que pela primeira vez poderá ser executada pelos processadores projetados pela britânica ARM Holdings, de acordo com o Wall Street Journal e a agência de notícias Bloomberg.

A nova versão do Windows funcionará com a arquitetura de chips da ARM, que concorre com os processadores da linhagem “x86″ da Intel, de acordo com pessoas próximas do assunto citadas pelo jornal.

Não se sabe ao certo quando um sistema operacional como esse poderia chegar ao mercado, mas a produtora norte-americana de software poderia recuperar o terreno perdido em tablets e outros aparelhos portáteis acionados por baterias, ao formar uma nova parceria com a ARM. Microsoft e ARM se recusaram a comentar o assunto.

A Microsoft informou na terça-feira que mais de 1,5 milhão de celulares equipados com o Windows Phone 7 foram vendidos nas primeiras seis semanas de lançamento, cumprindo aquilo que a empresa define como expectativas “realistas”.

O Windows Phone 7 pode ser a última oportunidade para a Microsoft estabelecer presença forte em um mercado de celulares aquecido e agora dominado pelo Google e Apple, disseram analistas.

Os números quanto às vendas foram revelados pela primeira vez por Achim Berg, vice-presidente de negócios e marketing para celulares Windows, em uma entrevista conduzida internamente e publicada no site da Microsoft.

“É um número decente. O mercado móvel será uma batalha para a Microsoft”, disse Colin Gillis, analista da BGC Partners, que recomenda compra de ações da Microsoft.

O desaparecimento da Microsoft do mercado de celulares e a demora em sua resposta aos tablets como o Apple iPad vêm sendo vistos como fator desfavorável para as ações da empresa este ano.

