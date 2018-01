Windows Phone 7 e os aplicativos - Link - Estadão

Steve Ballmer, CEO da Microsoft. Foto: Albert Gea/Reuters

A Microsoft anunciou que o seu mais recente sistema operacional para smartphones, o Windows Phone Series 7, conseguiu já 15 mil desenvolvedores e prevê três mil aplicativos na sua loja até o final desta semana. Além disso, recente pesquisa da Distimo mostra que o Windows Phone possui a menor média de preços de aplicativos do mercado, superando a Apple e o Google.

A notícia evidencia o avanço da empresa em relação ao seu OS anterior, o Windows Mobile, restrito até a série 6.5, que fez com que a Microsoft levasse a fama de ter aplicativos caros, o que afugentava tanto desenvolvedores quando possíveis usuários dos aparelhos.

Lançado em 21 de outubro deste ano, o Windows Phone 7 Marketplace atingiu a cifra de 2.674 aplicativos até 22 de novembro. O Marketplace do sistema Mobile, por outro lado, tem 1.350 aplicativos atualmente após um ano do seu lançamento.

Comparando, as concorrentes App Store tem 300 mil aplicativos e o Android Market, mais de 100 mil. A

Nokia anunciou recentemente, segundo o Engadget, que 400 mil novos desenvolvedores aderiram à sua plataforma Symbian só no último ano.

Os bons números talvez sejam frutos do baixo preço, indicado no último relatório da Distimo, empresa que faz análises sobre o mercado de aplicativos para mobile. Segundo ele, a média dos aplicativos pagos do Windows Phone 7 é US$1,95, a menor entre todas as outras lojas; enquanto a do iPhone é US$4 e a do Android US$3.

Outro destaque é o fato de os games serem os aplicativos mais baixados, inclusive e principalmente os pagos, em um nível muito maior do que o Windows Mobile. Os dez apps pagos mais populares do Phone 7 Marketplace são games, tendo os preços flutuando entre US$2,99 e US$6,99.

Agora é possível encontrar os apps do Windows Phone 7 pelo site da Bing aqui.

