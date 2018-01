Windows Phone 7 estreia com nove modelos - Link - Estadão

O novo sistema Windows Phone 7 chegará em nove modelos de telefone da Samsung, HTC, LG e Dell. FOTO: Peter Foley/EFE

A Microsoft sabe que o mundo dos celulares é onde está a evolução, e está determinada a fazer parte dele.

Depois de anos de vendas cada vez menores dos seus telefones com o sistema Windows Mobile, a empresa está apostando em um recomeço — um sistema completamente novo para celulares.

Os novos aparelhos vão rivalizar com o tão conhecido iPhone, da Apple, e com o crescente número de telefones Android, o sistema operacional do Google.

O primeiro telefone com o sistema da Microsoft, o Windows Phone 7, será o Samsung Focus, que chega às lojas americanas em 8 de novembro por US$ 200 com um contrato de 2 anos da operadora AT&T, disse a Microsoft nesta segunda-feira, 11. Ele será seguido por mais dois modelos vendidos pela mesma operadora nos EUA, da LG e da HTC. Outro modelo da HTC com Windows Phone 7 será vendido pela T-Mobile nos EUA.

Ainda não há previsão para lançamento dos telefones no Brasil de acordo com a Microsoft. A empresa afirma, porém, que será “em breve”, sem citar quais seriam os modelos de telefones a ser lançados.

Em maio, a Microsoft havia lançado outro pacote de software para outro telefone, o Kin, que foi tirado do mercado apenas dois meses após o lançamento, tendo vendido apenas poucos aparelhos. O Windows Phone 7 é diferente, e a Microsoft está apostando tudo nele.

Nesta segunda-feira, 11, a empresa anunciou 11 modelos de telefones com o sistema para o mercado norte-americano, incluindo um aparelho da Dell, e diz ter firmado o compromisso de vendas com 60 operadoras móveis em 30 países para lançar o Windows Phone 7.

No último trimestre, a versão anterior, o Windows Mobile, foi responsável por apenas 5% do mercado global de smartphones, liderado pelo Symbian (usado principalmente pela Nokia) com 41%, e seguido pelo BlackBerry (18%), pelo Android (17%) e pelo iPhone (14%), de acordo com a consultoria Gartner.

Do ponto de vista do hardware, os telefones Windows Phone 7 sã0 parecidos com os telefones Android: eles têm telas de toque grandes, e alguns modelos têm teclado deslizante.

Para se diferenciar dos concorrentes, a Microsoft deu ao sistema uma cara diferente. Em parte, é baseada no design do tocador MP3 da empresa, o Zune. A tela principal têm é coberta de atalhos quadrados que também trazem informações importantes para o usuário, como novos e-mails e atualizações dos amigos no Facebook.

Por exemplo, o programa de previsão do tempo pode mostrar quais são as condições do tempo a cada momento; os atalhos para a biblioteca de fotos e música mostra a capa do último CD que a pessoa ouviu ou a última foto tirada.

Tanto o iPhone e o Android são mais centrados nos aplicativos — o usuário tem que abrir um aplicativo para ver novas informações. Porém, algumas empresas, como a Motorola, têm feito modificações de software no Android para mostrar informações na hora, como no Windows Phone 7.

“Queremos que você pegue a informação na hora e depois volte a fazer o que estava fazendo”, disse o CEO da Microsoft Steve Ballmer em um evento de apresentação em Nova York. Ele definiu o sistema como “um tipo de telefone muito diferente”. O software foi desenvolvido para funcionar com as ferramentas da Microsoft, como o Office, ou a rede de games Xbox Live. Antes, o sistema não teria suporte ao recurso de “copiar e colar”, mas a empresa afirmou nesta segunda que ele será incluído em uma atualização de softwaree no ano que vem.

Para fazer do Windows Phone 7 um sucesso, a Microsoft tem que conquistar não só as fabricantes e operadoras de celular, mas também os desenvolvedores de aplicativos. A popularidade do iPhone e do Android deve-se em parte por causa dos milhares de pequenos aplicativos ou “apps” criado por desenvolvedores terceiros.

Embora existam dezenas de milhares de aplicativos para o Windows Mobile, eles não vão funcionar no novo Windows Phone 7, então a Microsoft têm de recrutar toda uma nova base de desenvolvedores. Eles, porém, podem preferir esperar para saber se o sistema será mesmo um sucesso entre os consumidores antes de se dedicar inteiramente a criar aplicativos. A Microsoft mostrou nesta segunda-feira aplicativos da produtora de games Electronic Arts e do site Internet Movie Database (IMDB), mas uma base mais ampla de desenvolvedores será crucial para a empresa.

/ Peter Svensson (ASSOCIATED PRESS)

Abaixo, os modelos de celulares com o Windows Phone 7 que serão lançados de acordo com a região e a operadora. Clique nos links para ver a imagem dos aparelhos:

AMÉRICA DO NORTE

AT&T

• HTC Surround, EUA

• Samsung Focus, EUA

• LG Quantum, EUA

T-Mobile

• HTC HD7, EUA

• Dell Venue Pro, EUA

TELUS

• HTC 7 Surround, Canadá

• LG Optimus 7, Canadá

América Móvil

• LG Optimus 7, México

EUROPA

O2

• HTC HD7, Reino Unido e Alemanha

Orange

• HTC 7 Mozart, França e Reino Unido

• Samsung OMNIA 7, França e Reino Unido

SFR

• HTC 7 Trophy, França

• Samsung OMNIA 7, França

Movistar

• LG Optimus 7, Espanha

• HTC HD7, Espanha

• Samsung OMNIA 7, Espanha

Deutsche Telekom AG

• HTC 7 Mozart, Alemanha

• Samsung OMNIA 7, Alemanha

Vodafone

• HTC 7 Trophy, Alemanha, Espanha e Reino Unido

•LG Optimus 7, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália

ÁSIA

SingTel

• HTC HD 7, Cingapura

• LG Optimus 7, Cingapura

Telstra

• HTC 7 Mozart, Austrália

• LG Optimus 7Q, Austrália

Vodafone

• HTC 7 Trophy, Austrália