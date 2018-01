Windows Phone 7 neste mês? - Link - Estadão

A Microsoft vai começar a oferecer a partir do dia 11 uma série de smartphones com a nova versão do seu sistema operacional para celulares, o Windows Phone 7, informou nesta sexta-feira, 1, uma reportagem do jornal Wall Street Journal, citando fontes familiarizadas com os planos de lançamento.

A operadora norte-americana AT&T começará a vender os aparelhos quatro semanas após o lançamento, que se espera que seja em uma apresentação em Nova York, com eventos paralelos em outras cidades, segundo a reportagem.

A Microsoft tem sido pressionada para lançar os novos smartphones para competir com a Apple, que controla o mercado com o iPhone, e muitas outras companhias que têm lançado aparelhos usando o sistema operacional com o sistema do Google, o Android.

Inicialmente a AT&T terá exclusividade no lançamento nos Estados Unidos para os smartphones equipados com o Windows Phone 7, e venderá três modelos, um da Samsung, outro da LG e um terceiro da HTC, afirma o jornal.

As empresas não estavam disponíveis de imediato para comentar o tema.

