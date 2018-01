Windows Phone 7 no ar - Link - Estadão

Tela inicial do Windows Phone 7. FOTO: DIVULGAÇÃO

A Microsoft ainda está preparando o lançamento no fim do ano da sua nova geração de smartphones. E ainda que não tenha uma data oficial para a chegada do primeiro celular com o sistema Windows Phone 7, a empresa disse nesta quinta-feira, 16, que todas as ferramentas de software estão prontas para desenvolvedores começarem a criar aplicativos para o sistema de celulares.



Grande parte do sucesso do iPhone e de smartphones que rodam o Android ocorre por causa da oferta de milhares de aplicativos, como games, programas para finanças pessoas e muitas outras funções.

Em um evento para a imprensa na quarta-feira, a Microsoft demonstrou diversos aplicativos para Windows Phone, entre eles um programa da videolocadora online norte-americana Netflix.

A Microsoft vai entrar para o mercado de smartphones modernos espremida, atrás dos lançamentos da Apple e do Google. Ainda não é claro se os desenvolvedores vão correr para criar aplicativos para os telefones da Microsoft, que nem começou a tomar espaço significativo. Mas a relação duradoura da empresa com os desenvolvedores pode ajudar nessa conquista, porque as ferramentas de criação de aplicativos são muito semelhantes às que os programadores usam há anos para fazer programas para o Windows, incluindo games.

“Acho que eles estão criando um ambiente perfeito para os desenvolvedores”, disse o analista do IDC Al Hilwa por e-mail. “Certamente, do ponto de vista das ferramentas, a Microsoft deverá ter os melhores da indústria.”

Embora os aplicativos para celular já existissem antes do iPhone, a Apple mudou a indústria ao começar a vender esses programas na App Store, único lugar em que os usuários podem baixar aplicativos para o telefone da empresa.

O Google criou sua própria loja para Android, mas não impediu usuários dos seus celulares de instalar outros programas.

Nas versões do Windows Mobile, sistema anterior ao Windows Phone, a Microsoft permitia instalar aplicativos da sua loja e de outros sites.

Mas com o Windows Phone 7, a empresa está mudando para um modelo como o da Apple, e só permitindo aplicativos testados e aprovados.

Os desenvolvedores vão poder enviar seus programas para aprovação a partir de outubro, disse a Microsoft. A empresa já finalizou o sistema e começou a enviar o Windows Phone 7 para os fabricantes no início do mês.

/ JESSICA MINTZ (ASSOCIATED PRESS)