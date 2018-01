Windows Phone atrás de desenvolvedores - Link - Estadão

Nokia e Microsoft agora correm atrás do prejuízo para atrair desenvolvedores, a fim de oferecerem mais aplicativos

HELSINQUE/BANGALORE – Aplicativos, muitos aplicativos. Este é o principal desafio enfrentado pela Microsoft e pela Nokia neste momento, quando ambas tentam reconquistar o mercado perdido para o iPhone, da Apple, e para o Android, do Google, no aquecido mercado de celulares inteligentes.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

E até agora as coisas não parecem boas para os novos desafiantes e sua arma de contra-ataque, a plataforma Windows Phone.

Nesta segunda-feira, 26, Microsoft e Nokia anunciaram que investirão um total de 18 milhões de euros (US$ 23,9 milhões) em um novo programa para o desenvolvimento de aplicativos, o AppCampus, que será conduzido pela Universidade Aalto, de Helsinque, nos próximos três anos.

O Lumia 710 chega por R$ 999. FOTO: Sang Tan/AP

Os aplicativos mais populares entre os usuários, tais como os do Facebook, Twitter, Foursquare e Evernote, estão disponíveis na plataforma Windows Phone, mas os produtores de muitos aplicativos menores ou especializados não trabalham com ela.

O número de aplicativos disponíveis no Windows Phone Marketplace supera os 65 mil, deixando para trás outra concorrente, a Research in Motion e sua BlackBerry Store. Mas ainda continua muito abaixo dos 500 mil aplicativos disponíveis na App Store da Apple ou no mercado Google Play, de acordo com a Distimo, que pesquisa sobre aplicativos.

O pior é que apenas 37% dos criadores de aplicativos estão dispostos a produzir programas para o Windows Phone, de acordo com o mais recentemente levantamento IDC/Appcelerator. O número caiu ligeiramente ante a pesquisa anterior.

Para os demais sistemas, 89% dos entrevistados se declaram interessados em desenvolver aplicativos para o iPhone e 79% deles em desenvolver aplicativos para o Android.

“O interesse de desenvolvedores de aplicativos móveis pela plataforma Windows tem sido fraca nos últimos dois anos, sem sinal de melhora”, disse Pierre Ferragu, analista da Sanford C. Bernstein.

A Microsoft lançou seu mais recente sistema operacional Windows Phone 7.5, o Mango, no ano passado e obteve boas críticas. E a Nokia, que luta para retomar espaço no mercado de smartphones de rivais como Apple e Samsung, apresentou em 2011 sua linha de aparelhos Lumia que rodam o Mango.

Mas a falta de aplicativos e baixa qualidade de alguns deles têm prejudicado o apelo do Lumia.

Finn Christian Lindholm, sócio da agência de design digital Fjord, de Helsinque, acredita que os mais recentes aparelhos com Windows Phone são interessantes o suficiente para desafiar o iPhone.

O ponto mais importante para as duas empresas agora é reverter o ciclo vicioso de baixas vendas de telefones com Windows, algo que afasta desenvolvedores de aplicativos, o que, por sua vez, afasta consumidores, disse Lindholm.

/REUTERS