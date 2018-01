Windows Phone chega no fim do ano - Link - Estadão

“O Brasil é o mercado mais interessante do mundo”, Kevin Turner, COO da Microsoft

A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 24, uma nova versão do seu sistema operacional para aparelhos móveis, Windows Phone, apelidada de “Mango”. Depois de fechar parceria com a fabricante de aparelhos Nokia e adquirir o serviço de voz por IP Skype, a Microsoft prevê o lançamento de aparelhos com o software embutido “mais para o fim do ano”, segundo o presidente da Microsoft Brasil, Michel Levy. Quando lançada, a nova versão será atualizada automaticamente e sem custos.

A empresa organizou apresentações para a imprensa em Nova York, Londres e São Paulo, apontando uma maior importância do Brasil para este mercado. O diretor-chefe de operações da Microsoft Kevin Turner disse que o mercado brasileiro “é muito interessante” para a empresa e disse estar “muito animado, não só pela importância do País na América Latina, mas em relação ao resto do mundo”, disse.

Além da promessa do lançamento de celulares equipados com o Windows Phone no Brasil e, consequentemente, da loja de aplicativos Marketplace (com mais de 18 mil apps) em português, a Microsoft vai inaugurar um “centro de excelência Windows Phone”. A empresa, a partir da estrutura do Instituto Eldorado, em Campinas, o Centro deverá “ajudar a comunidade de desenvolvedores na adoção da plataforma Windows Phone 7 através de capacitação e suporte”.

O Windows Phone foi apresentado pela empresa em fevereiro de 2010 e os primeiros aparelhos foram lançados em outubro nos Estados Unidos, antes do anúncio da parceria com a Nokia.

Apesar de ainda não existir no mercado brasileiro, o kit básico para desenvolvedores (SDK) do “Mango” já está disponível no site da Microsoft. Na apresentação desta terça, os executivos afirmaram que o sistema de pagamento de apps a desenvolvedores deverá continuar da mesma maneira, ou seja, respeitando regras de exigências mundiais e retornando 70% da receita ao autor.

Novidades. O “Mango”, que aliás ainda não tem uma identificação por número de versão (Windows Phone 7.X), não apresenta nenhuma grande diferença em relação à versão anterior WP7. A tela inicial ainda continua com os apps em formato de caixas dispostos verticalmente; dentro, a lista de apps por ordem alfabética, os contatos exibindo atualizações de redes sociais, fotos e histórico de conversas, a interação pelo Xbox Live, etc. Tudo continua e ainda mantendo a interface agradável da anterior.

O novo para os usuários da plataforma deverá ser a função multitarefa, que permite usar vários aplicativos ao mesmo tempo (ler e-mail enquanto ouve música e carrega um vídeo, por exemplo), e a chegada do browser Internet Explorer 9 na sua versão móvel. Para este, aliás, há a aposta na linguagem HTML5 e na Silverlight (da Microsoft), já que o software não é compatível com Flash. O sistema operacional agrega ainda a funcionalidade de texto por voz, permitindo ao usuário dar comandos e ouvir texto; embora não haja previsão de quando a função estará disponível em português.

Além disso, o Bing terá maior interação com aplicativos. Caso o usuário faça uma busca por filmes, surgirá a opção de abrir o app da IMDb ou Amazon — sem a necessidade de fechar o buscador. O diretor Kevin Turner disse acreditar na melhora do serviço de mapas para esta próxima versão do Windows Phone, muito em função da parceria com a Nokia. Há também, o sistema de armazenamento de arquivos na nuvem Skydrive, que deverá ter espaço para até 25GB.

Turner comentou que para o “Mango” está sendo preparada um aplicativo específico do Skype. Quando questionado sobre os planos em relação ao Skype e se faria versões exclusivas para usuários Microsoft – e outras, com menos recursos, para Android e iOS — o executivo disse que ainda não é possível ter tais informações, já que questões jurídicas do acordo ainda estavam sendo assinadas e não se poderia saber o que poderá ser feito ou não pela fabricante.

Tarde demais. Kevin Turner não aceita a ideia de que a Microsoft estaria apresentando um sistema operacional mais forte em atraso, em relação ao Google e à Apple. “O nosso momento está sendo construído. O mercado de smartphones que vemos hoje e que veremos daqui três anos será totalmente diferente”. O executivo se diz “muito animado” com a parceria com a Nokia, que deverá render aparelhos novos em conjunto apenas em 2012, e acredita estar em uma “posição muito boa onde estamos atualmente”, afirma.

O Windows (em suas versões Mobile e Phone) é o quarto OS mais usado, representando 7,5% do mercado. Fica ainda atrás do Google Android, com 34,7%; a RIM Blackberry, 27,1% e Apple iOS, com 25,5%. Os números são do último relatório da comScore, relativos a março.

Dados da IDC de janeiro apontam o Windows Phone 7 como a quarta plataforma sobre as quais desenvolvedores afirmam estarem “muito interessados” em trabalhar. Pela ordem, o iPhone tem 92%; o Android, 87%; a Blackberry, 38%; e o Windows Phone, 36%. Apesar da classificação, o número estimado para a plataforma da Microsoft aumentou 8 pontos percentuais, comparados aos de 2010.

Apesar de ser apenas a 7ª maior loja de apps, a Marketplace é a que mais tem crescido, aponta a Distimo