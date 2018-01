Windows Phone da Nokia estreia com força - Link - Estadão

Vendas iniciais contrariam as previsões de fraqueza feitas por analistas

A Nokia disse que as vendas do primeiro modelo de celular da marca com Windows Phone, o Lumia 800, tiveram um excelente começo no Reino Unido, contrariando a previsão de analistas de fraqueza, o que havia prejudicado as ações da companhia finlandesa.

“As vendas do Lumia 800 no Reino Unido tiveram um excelente começo”, declarou a Nokia em comunicado. “Baseado nos primeiros números do Lumia 800, esta é a melhor primeira semana para smartphones da Nokia no Reino Unido recentemente.”

A Nokia revelou em fevereiro a decisão de usar a plataforma de software da Microsoft em seus smartphones na tentativa de criar um concorrente para o Android, da Apple e Google. As vendas começaram na semana passada no Reino Unido, França e Alemanha.

“Pelos nossos números, ganhamos participação de mercado significativa na venda de smartphones nos canais em que estamos operando no Reino Unido”, disse a Nokia.