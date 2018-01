Woofer; o inverso do Twitter - Link - Estadão

Seguindo direitinho a cartilha do Twitter até no nome – Woofer vem de Woof, a onomatopeia em inglês para ‘latido’ -, esse serviço de macroblogging exige que cada post tenha no mínimo 1400 caracteres. Para postar no Woofer, basta ter uma conta no Twitter. Não dá para criar uma conta de usuário no site – todos postam na mesma linha do tempo.

A utilidade de um site desse? Nenhuma, exceto dar risada com a boa ideia.