Wordpress 3.0 - Link - Estadão

A equipe do WordPress.org liberou para download a versão 3.0 do publicador de sites e blogs, que é uma plataformas de publicação online mais usadas no mundos (inclusive aqui no Link e nos blogs do Estadao.com.br).

Segundo o blog do site, a versão 3.0 — batizada de Thelonious — é a décima terceira grande edição do WordPress. Foram seis meses de trabalho por parte 218 programadores que contribuíram para desensenvolvê-la.

Novas APIs facilitam a criação de temas de páginas em WordPress, que permitem personalizar fundos de tela, cabeçalhos, shortlinks, menus e tipos de posts, de acordo com os desenvolvedores em sua página. Também está mais fácil administrar mais de um blog usando a nova funcionalidade ‘multi-site’.

O vídeo abaixo (em inglês) explica os detalhes: