Wordpress: mais parecido com o Tumblr - Link - Estadão

Antes incontestavelmente a mais forte plataforma para blogs, o WordPress está tendo que se adaptar. Tudo isso por causa do sucesso do Tumblr, que tem um sistema de postagem mais fácil e com cara de rede social.

Baseada em Nova York e empregando apenas dez pessoas, o site cresce em um ritmo incrível e está com dificuldades para lidar com isso. Foram nada menos que 1,7 bilhão de acessos no mês de agosto, enquanto o WordPress, bem mais antigo e reconhecido, teve 2,1 bilhões. Em abril, a empresa juntou nada menos que US$ 10 milhões de investidores, mesmo sem ter ainda um modelo de negócio formal (por enquanto, a venda de templates parece o único). Similar, o Posterous está em alta e também promete: conseguiu US$ 4,4 milhões de “incentivo” para crescer.

Ambos conseguiram isso tudo criando uma espécie de comunidade com os blogs lá hospedados. Ferramentas simples, como aquela que cria uma espécie de retweet de posts (“reblog”, eles chamaram) ajudam que o conteúdo se espalhe e também que aconteça uma troca entre as páginas que replicam principalmente imagens. Como no Twitter, por lá também é possível seguir e ser seguido.

Perdendo mercado, o WordPress decidiu implementar, ainda no mês passado, o botão ‘Like’ (Curti) no posts, claramente inspirados no Tumblr. Da mesma maneira, agora introduz uma “assinatura” de blogs do WordPress.com, também na cola dos rivais. Você será alertado toda vez que esses blogs forem atualizados, uma alternativa talvez ao decadente RSS.

A atualização já está no ar.