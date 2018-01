WordPress mais social - Link - Estadão

O WordPress está mais sociável — e mais parecido com o Tumblr e outros mecanismos de publicação. Ele adicionou duas novidades que já fazem sucesso em outras redes sociais: o botão ‘Like’ (Curtir) do Facebook e os recursos de ‘retweet’ — ou ‘reblogging’ – do Twitter, que também já existe no Tumblr.

As ferramentas estão acessíveis em um menu no topo da página do admin. O botão “Like” funciona da mesma maneira como o Facebook: ele computa quantas pessoas ‘gostaram’ daquele conteúdo.

E o “reblogging” funciona também com um botão no menu:

Quando você clica no “reblog this post”, é direcionado a um formulário tipo “QuickPress” (aquele de fazer posts simples) já com o início do post que quer retransmitir.

Além disso, também será possível ver, em uma aba, todos os posts que você gostou.