World Wide Web faz aniversário hoje - Link - Estadão

Há 21 anos, Tim Berners-Lee publicava o padrão que mudou a internet reorganizando as informações

SÃO PAULO – Hoje a web faz 21 anos. Foi no dia 6 de agosto de 1991 que o britânico Tim Berners-Lee publicou pela primeira vez o que ficou conhecido como World Wide Web (WWW).

—-

WWW é o padrão de organização das informações que permitem que se navegue por diferentes documentos por meio de hipertexto — os textos digitais, ligados uns aos outros por links e organizados de forma não-linear.

Berners-Lee começou a estruturar a web nos anos 80, quando desenvolveu o projeto Enquire para o Centro Europeu para a Pesquisa Nuclear (CERN), na Suíça. O projeto, que já tinha princípios de web semântica, deu origem à web — Berners-Lee publicou publicou o projeto em um grupo de notícias chamado alt.hypertext.

Hoje o criador da web assessora o governo britânico em projetos de abertura, como o data.gov.uk, e é um defensor assíduo da liberdade e privacidade na rede. “É incrível o controle que algo pode ter sobre alguém se puder vigiar a sua atividade na internet”, disse ele recentemente, sobre a proposta do governo britânico de vigiar a web. Para Berners-Lee, leis que poderiam controlar a rede “não respeitam direitos humanos”.