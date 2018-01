Wozniak: 1º na fila para comprar o iPhone 4S - Link - Estadão

Cofundador da Apple autografa iPhones, iPods e iPads enquanto espera sua vez na Apple Store

Wozniak e sua mulher Janet com o novo iPhone 4S em Los Gatos (EUA) nesta sexta-feiRa, 14. FOTO: JOHN G. MABANGLO/EFE

SÃO PAULO – As imagens das filas na frente das lojas Apple ao redor do mundo já não surpreendem. Elas foram vistas de novo nesta sexta, 14, com o lançamento do iPhone 4S.

Mas o que pode surpreender muita gente é a pessoa que se encontrava bem no começo da fila da Apple Store em Los Gatos, Califórnia. Ninguém menos que Steve Wozniak, cofundador da Apple ao lado de Steve Jobs.

Wozniak esperou a abertura da loja sentado numa cadeira enquanto dedilhava um iPad branco e tomava refrigerante. Ele chegou na frente da loja na quinta-feira à noite.

Já virou um costume seu, conforme contou para a CNN. Ele poderia ver e ter qualquer produto antes do lançamento oficial, mas não quer estragar a surpresa. “Quero ter o meu junto com os outros milhões de fãs. Só quero conseguir falar no meu telefone”, diz.

A presença ilustre vira atração, claro. Fãs vêm tirar fotos e pedir para que Wozniak autografe seus iPhones, iPods e iPads. Muitos também dão seus pêsames pela morte de Steve Jobs.

Veja Wozniak chegando na loja da Apple no vídeo da CNN:

