Wozniak visita fundador do Megaupload - Link - Estadão

Bons amigos. FOTO: Reprodução/Kim Dotcom via Instagram

SÃO PAULO – Durante uma viagem à Nova Zelândia, o cofundador da Apple Steve Wozniak aproveitou para visitar um amigo acusado de violação de direitos autorais, lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. Seu nome se tornou mais conhecido no início deste ano, quando um de seus sites, o Megaupload, foi fechado por autoridades norte-americanas.

As razões do encontro com Kim Schmitz – ou Kim Dotcom, para os íntimos – foram esclarecidas pelo fundador do site armazenamento de arquivos ao site TorrentFreak.

Woz foi visitá-lo durante sua prisão domiciliar para mostrar apoio e trocar informações sobre a disputa pelos arquivos do Megaupload.

“Ele é um grande mito e um apoiador absoluto”, disse Dotcom ao TorrentFreak. “Quando eu receber meus bens de volta vou me tornar o maior apoiador da EFF. Com certeza”, garantiu.

Em sua conta no Twitter, Dotcom publicou a foto e teceu um comentário elogioso ao ex-parceiro de Steve Jobs e agradeceu Wozniak por sua atuação na Electronic Frontier Foundation (EFF), órgão que defende direitos na web e luta para restabelecer os arquivos dos servidores do Megaupload.

“MegaWoz. Grande cara e apoiador da EFF. EFF está ajudando a devolver os arquivos do Mega a seus usuários. Obrigado Woz e EFF.”, disse pelo Twitter.