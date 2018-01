A proposta é antiga, mas como mostra a reportagem da Cnet, tem grandes chances de ser aprovada sob o argumento de que é preciso fazer um ajuste cultural da web, já que mais da metade dos internautas fala em idiomas que não usam caracteres latinos. Se aprovada durante o 36o. Encontro Público Internacional da ICANN, poderá entrar em vigor já na metade de 2010.

No Brasil já aconteceu algo parecido. Desde maio de 2005, é possível registrar domínios com os símbolos e acentos usados na língua portuguesa, como ~, ‘, e ç. Na prática, porém, a acentuação não vingou. Os brasileiros já estavam acostumados a simplificar os endereços da web e, principalmente, porque grande parte das pessoas nem digita o endereço do site, mas procura diretamente no Google ou outro buscador.

Países como a China têm pressionado pela mudança, mas há um temor que de a barreira linguística poderá tornar a internet ainda mais fechada em países que impõem restrições à liberdade de expressão na rede.

