X-Box em pacote 4 em 1 - Link - Estadão

A Microsoft está tentando convencer os indecisos, que ainda não sabem qual console usar, a escolher o X-Box 360. Em parceria com a produtora Square Enix, a empresa ira lançar nos EUA um pacote especial com a versão de 250 GB do console, dois controles e o aclamado Final Fantasy 13, por US$ 400.

Foto: Reprodução/blog Kotaku

O lançamento deve trazer muitos fãs de games que ainda não aderiram aos consoles da nova geração para o lado da Microsoft. Isso porque apesar de já ter sido lançado no final do ano passado para Playstation 3 e X-Box 360 no Japão, a junção de console, controle e game em um só pacote gera uma boa economia para os consumidores, o que pode finalmente convencer a parte do público norte-americano que ainda está receosa, a gastar seu dinheiro.

O pacote ainda não foi confirmado nem pela Microsfot e nem pela Square Enix e quem afirma que ele será mesmo lançado é o blog especializado Kotaku (autor da imagem acima).