Xbox como central de mídia - Link - Estadão

Xbox Live começa a exibir conteúdo de TV e filmes, em uma tentativa da Microsoft de transformar o console em uma central de mídia

SÃO PAULO – A rede de serviços digitais da Microsoft para os consoles Xbox 360 vai receber uma atualização a partir desta terça-feira, 6, com a qual a empresa pretende transformar o videogame em um central de mídia, com acesso a filmes, programas de TV e músicas. Usuários que tiverem o sensor de movimentos Kinect ainda poderão controlar a exibição de conteúdo na TV com movimentos das mãos no ar ou com comandos de voz.

Conteúdo de serviços como Netflix estará disponível na rede do Xbox, usada por 35 milhões de usuários do console. FOTO: DIVULGAÇÃO

A Microsoft fez um acordo com 40 empresas de conteúdo, incluindo canais de TV por assinatura e serviços online como Netflix e Hulu, em diversos países para levar programas de TV e filmes para a Xbox Live, a rede de conteúdo do console. As parcerias já haviam sido anunciadas em outubro. No Brasil, a rede terá conteúdo do YouTube a partir de dezembro e produtos esportivos e telenovelas dos canais Televisa e MLB.tv.

Para ter acesso a grande parte da programação, é preciso ser assinante “ouro” do serviço da Microsoft, cuja assinatura anual custa US$ 60 nos EUA. Por aqui, a assinatura anual custa R$ 89 e a mensal, R$ 15. A empresa diz ter 35 milhões de usuários conectados à Xbox Live, mas não informa quantos pagam pela assinatura do serviço. No total, a Microsoft afirma ter vendido 57 milhões de unidades do console no mundo.

Em uma demonstração à agência de notícias Associated Press, um funcionário da Microsoft mostrou como funciona o comando de voz, que reconhece apenas comandos em inglês. Ao pronunciar claramente “Xbox. Bing. Iron Man”, o console exibiu uma seleção de filmes, programas de TV, games e de músicas relacionados ao título Iron Man. Ao dizer “Xbox. Show. Movies (Xbox. Mostrar. Filmes)”, o videogame exibiu opções para alugar o filme, incluindo a loja digital Zune, da Microsoft, e os serviços Vudu, do Wal-Mart, da Netflix e do canal de TV por assinatura, Epix.

Uma reportagem do New York Times disse que o acordo com os parceiros de conteúdo faz parte de um esforço das empresas de mídia em experimentar novos formatos de levar sua programação às pessoas além dos tradicionais conversores (set-top-boxes) das empresas de TV à cabo “que pouco mudaram nos últimos 10 anos”.

