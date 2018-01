Xbox liderou mercado americano em 2011 - Link - Estadão

Com fatia de 40%, empresa diz que seu console vendeu 2,7 milhões de unidades a mais que o PlayStation

CONSOLE VENDEU 66 MILHÕES DE UNIDADES

SÃO PAULO – O console XBox 360, da Microsoft, dominou o mercado de games americano em 2011. Segundo a empresa de pesquisa NPD, o console foi responsável por 40% das vendas físicas de games no varejo.

Esses 40% equivalem a US$ 6,7 bilhões, divididos em US$ 2,1 bilhões para consoles (incluindo portáteis) e US$ 4,6 bilhões para jogos. O mercado como um todo vendeu US$ 18,6 bilhões em 2011.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A pesquisa não levou em conta vendas de formatos digitais como conteúdo que pode ser baixado no console, games sociais e jogos para celular.

O mesmo levantamento apontou que o PlayStation da Sony teve bons resultados, registrando um aumento de 5% em vendas (o mesmo da Microsoft).

Procurada pelo Link para falar sobre a performance dos produtos da empresa no Brasil, a assessoria da Microsoft diz que “não abre dados de vendas” para o Brasil.

A matriz americana, por outro lado, declarou que seu XBox vendeu 2,7 milhões de unidades a mais que o PlayStation. Alé, disso, totalizou vendas de 66 milhões de XBoxes e 18 milhões de Kinects.