Xbox Live e PSN sofrem ataque no Natal - Link - Estadão

SÃO PAULO – As redes de videogame Xbox Live, da Microsoft, e PlayStation Network (PSN), da Sony, saíram do ar no Natal depois de ser atacadas por um grupo de hackers. A rede Xbox voltou ao ar nesta sexta-feira, enquanto a da Sony continuava offline pelo segundo dia consecutivo.

O hack causou problemas de conexão e atrasos em uma das épocas mais importantes do ano para a indústria dos videogames. A maioria das vendas de jogos e consoles acontece durante a temporada de compras de fim de ano. Ganhadores de consoles correm para conectar seus novos presentes assim que os tiram da embalagem. Com o ataque, foram milhões de consumidores frustrados.

Uma mensagem no site da PSN em inglês nesta sexta-feira dizia: “Sob manutenção programada. Devemos voltar a ficar online brevemente. Nos desculpamos por qualquer incoveniente”. A mensagem direcionava usuários para o blog oficial do PlayStation e outros websites relacionados.

Um site da Microsoft que acompanha o status dos serviços do Xbox listava os “serviços essenciais” da Xbox Live como funcionando nesta sexta-feira. No entanto, diversos aplicativos de terceiros na plataforma tinham serviços limitados.

Um grupo de hackers chamado “Lizard Squad” reivindicou os créditos pelas interrupções na Xbox Live e na PSN na quinta-feira. O grupo aparentava não ter relação aos hackers do grupo “Guardiões da Paz”, que invadiram a rede da Sony Pictures no começo deste mês para tentar impedir o lançamento do filme A Entrevista, que mostra o assassinato fictício do líder norte-coreano, Kim Jong Un.

O grupo Lizard Squad não pôde ser contatado para comentários. Representantes do Xbox e do PlayStation não estavam disponíveis para comentar de imediato.