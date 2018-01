Xbox Music tem catálogo com mais de 30 milhões de músicas - Link - Estadão

FOTO: Divulgação

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e no Instagram

A novidade chegou na semana passada em 22 países – incluindo o Brasil. Por enquanto, o serviço só está disponível no Xbox 360, mas após esta quinta-feira, lançamento do Windows 8, usuários do novo sistema automaticamente terão acesso ilimitado às mais de 30 milhões de músicas do catálogo. A princípio, o recurso gratuito para aparelhos com Windows 8 e Windows RT só estará disponível para 15 países – e nessa o Brasil ficou de fora.

No entanto, usuários poderão assinar o Xbox Music Pass (R$ 14,90 mensais), que dá acesso ilimitado por streaming a todo o catálogo – mesmo offline –, e sem anúncios. Quem não quiser pagar, pode testar de graça por seis meses, com acesso limitado.

Também há uma loja virtual, a Xbox Music Store, e o Smart DJ – ferramenta que cria playlists de acordo com o gosto do usuário.

O novo serviço concorrerá com o iTunes, da Apple, e o Cloud Play, da Amazon, além das rádios online Spotify, Rdio e Pandora. A Microsoft afirmou em um comunicado que o Xbox Music tem catálogo equivalente ao do iTunes e que o lançamento é “um marco na simplificação da música digital em cada tipo de dispositivo e em escala global”.

Reunir tudo em um só lugar em uma interface bonita e funcional pode ser uma grande vantagem. No entanto, o serviço só se torna prático se você estiver já rodeado por aparelhos e outros serviços da Microsoft. A empresa segue o mesmo caminho de outras gigantes de tecnologia ao fechar o ciclo dos seus produtos.

SURFACE

FOTO: Divulgação

A Microsoft divulgou os preços do Surface para os EUA. Ele começa a ser vendido no dia 26 e custará US$ 499 (32 GB, sem a capa que vira teclado), US$ 599 (32 GB, com a capa) e US$ 699 (64 GB, com a capa)

—-

Leia mais:

• De volta para o futuro

• Link no papel – 22/10/2012