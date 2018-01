Xbox One chega em novembro por R$ 2;2 mil - Link - Estadão

Novo videogame da Microsoft será lançado em 21 países no fim do ano, entre eles o Brasil, com preço de R$ 2,2 mil

Camilo Rocha

Filipe Serrano

SÃO PAULO – A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 10, que o Xbox One chegará às lojas em novembro em 21 países. Entre eles está o Brasil, onde o novo videogame da Microsoft custará R$ 2.199 . Nos Estados Unidos, o aparelho vai custar US$ 499. Na Europa, sairá por 499 euros e por 429 libras esterlinas no Reino Unido. O anúncio foi feito durante a feira de games E3, que começou nesta segunda-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Phil Harrison, vice-presidente corporativo da Microsoft, no palco do evento FOTO: Jae C. Hog/AP

A maior parte do anúncio foi dedicada a novos jogos que estariam vindo para o novo aparelho nos próximos anos, “centenas de novos jogos”, como disse no palco Yusuf Mehdi, vice-presidente corporativo de marketing e estratégia e negócios de entretenimento online.

Imagem do jogo Battlefield 4 FOTO: Jae C. Hog/AP

Entre eles estão Battlefield 4, Splinter Cell, Final Fantasy, Grand Theft Auto 5, Assassin’s Creed 2, Halo 3, World of Tanks e Minecraft. Phil Harrison, vice-presidente da empresa enfatizou que “ninguém tem apoiado mais o desenvolvimento de jogos independentes que XBox. Ajudamos mais de 200 desenvolvedores independentes a lançar mais de 400 jogos”.

A Microsoft apresentou também a versão para Xbox One do aplicativo SmartGlass, que permite transmitir o jogo para telas de aparelhos diferentes. Com ele, um usuário pode começar a jogar sozinho, abrir para outros jogadores e comprar extras durante o jogo.

Apesar do foco do evento ter sido o Xbox One, o modelo 360 também teve seu espaço. Um novo design foi anunciado para o aparelho, incorporando o “visual e jeito moderno do Xbox One”, disse Phil Harrison, vice-presidente corporativo da Microsoft. A nova versão do Xbox estará disponível nos EUA a partir desta segunda, 10.

* Atualizado às 21h, para incluir o preço no Brasil.

