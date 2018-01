Xbox One é lançado no Brasil por R$ 2.299 - Link - Estadão

Console da Microsoft é o primeiro da oitava geração de videogames a chegar ao País

SÃO PAULO – Após meses de espera, a oitava geração de videogames começa a chegar ao Brasil nesta sexta-feira, 22, com o lançamento do Xbox One, da Microsoft, que sucede o Xbox 360.

Fabricado na Zona Franca de Manaus, o Xbox One será vendido no País por R$ 2.299 – o preço mais caro do mundo para o produto, que será também chega ao mercado de mais 12 países. Nos EUA, o aparelho custará US$ 499.

Além do console, o pacote de lançamento do Xbox One inclui um sensor de reconhecimento de gestos, o Kinect, um headset com fone de ouvido, um controle sem fio e cabos HDMI e de alimentação. O preço sugerido para os 23 jogos anunciados do console é de R$ 199, enquanto um controle adicional custa R$ 259 – se adicionado um kit para recarregamento de sua bateria, que permite o jogo sem-fio, o pacote sai por R$ 389.

O Xbox One terá como concorrentes o PlayStation 4, lançado nos EUA na última sexta-feira, 15, mas que chega ao Brasil apenas no dia 29, por R$ 3.999; e o Wii U, da Nintendo, que, apesar de ter sucedido o Wii no final de 2012, só dá as caras no Brasil a partir desta terça-feira, sendo vendido por R$ 1.899.

No País, a missão do Xbox One é manter o predomínio de mercado de seu antecessor, o Xbox 360, que tem atualmente 65% da base instalada de consoles da sétima geração, vencendo com folga seu maior rival, o PlayStation 3, de acordo com dados da consultoria GfK.