Xbox One será feito no Brasil; revela Anatel - Link - Estadão

Antecessor, Xbox 360 já é feito em Manaus; Microsoft não confirma nem comenta o assunto

SÃO PAULO – Acabou o mistério: um certificado de homologação divulgado no site da Anatel mostra que o Xbox One será fabricado na Zona Franca de Manaus, o que explica como o aparelho conseguirá chegar ao mercado do Brasil por R$ 2,2 mil no dia 22 de novembro - o preço mais caro do mundo para o console.

Nas fotos externas do aparelho, disponibilizadas pela Anatel, é possível ver um selo que diz que o videogame será produzido em Manaus, como já acontece com seu antecessor, o Xbox 360.

Ainda não é possível saber, entretanto, se o One será totalmente fabricado por aqui ou apenas montado, o que aconteceu no início da produção nacional do Xbox 360. De qualquer maneira, a iniciativa já ajudaria a Microsoft a receber isenções fiscais. Procurada pela reportagem, a Microsoft não confirma a operação e preferiu não comentar o assunto.

Entre os documentos divulgados pela Anatel, há também o Guia de Instalação Rápida do videogame, que detalha que o kit vendido no Brasil trará o console, um sensor Kinect, um headset com fone de ouvido e Microsoft, um controle sem fio e cabos HDMI e de alimentação, além do manual. Você pode baixar o Guia de Instalação Rápida aqui.

Fabricado no país desde o último trimestre de 2011, o Xbox 360 teve uma queda de preço de 40% com a produção local. Segundo dados da consultoria Gfk, em julho o game tinha predominância de 65% do mercado nacional em relação ao seu concorrente, o PlayStation 3.

Guerra dos consoles

A produção local explica a diferença de valor entre o Xbox One e o seu principal rival, o PlayStation 4, da Sony, que tem preço sugerido de R$ 4 mil e será lançado no país no dia 29 de novembro. A quantia pedida foi bastante questionada ao longo da última semana por economistas e jogadores.

Na segunda-feira, 21, a empresa divulgou em seu blog oficial como chegou ao preço do PlayStation 4, colocando a culpa na alta carga tributária, e, em entrevista publicada na quarta-feira, 23, a Sony disponibilizou ao Link a planilha detalhada, destrinchando os impostos. Ao ser questionado a respeito do preço praticado pela concorrência, Anderson Gracias, gerente geral para PlayStation no Brasil, disse que só havia duas maneiras de reduzir preços.

“Não cabe a nós comentar a estratégia de mercado da concorrência. O que posso dizer é que existem duas maneiras de ter um produto competitivo. Ou você subsidia o seu produto de maneira massiva, com alto investimento para que o preço sugerido ao consumidor seja competitivo, ou você produz localmente”, explicou ele ao Link, adicionando que a Sony está perdendo dinheiro ao vender o PlayStation 4 por R$ 4 mil no Brasil.

