Xbox One tem possível data de chegada - Link - Estadão

Site de loja inglesa publica dia de lançamento do novo videogame da Microsoft

SÃO PAULO – O novo videogame da Microsoft XBox One pode ser lançado no dia 29 de novembro, de acordo com o site de uma loja inglesa (imagem acima).

O site da filial britânica da Toys R Us publicou a informação na ficha de pré-venda do jogo, que ainda não teve sua data de lançamento oficialmente confirmada pela fabricante.

No mesmo site, o PlayStation 4, da Sony, aparece com a data de lançamento de 13 de dezembro (também não confirmada oficialmente). Se as datas se concretizarem, o aparelho da Microsoft pode chegar ao mercado com duas semanas de vantagem sobre o rival.

