Xbox One vai custar R$ 100 mais caro - Link - Estadão

Depois de esgotar estoques de videogame fabricado no País, Microsoft aumenta preços por alta do dólar

SÃO PAULO – Se você ainda não comprou seu Xbox One na pré-venda, pode se preparar para abrir o bolso. Em coletiva de imprensa na abertura da Brasil Game Show, nesta sexta-feira, 25, a Microsoft anunciou que o Xbox One vai ficar R$ 100 mais caro em uma nova pré-venda do console – a primeira já esgotou estoques em quase todos os varejistas parceiros da empresa. Sendo assim, o Xbox One custará R$ 2,3 mil, mesmo produzido no Brasil. O novo preço faz com que o Xbox One brasileiro continue sendo o mais caro do mundo.

A razão, diz a Microsoft, foi a alta do dólar entre junho (quando o preço de R$ 2,2 mil foi anunciado) e agora – o que leva a crer que ele está apenas sendo montado, e não fabricado totalmente no País, como já acontece com seu antecessor, o Xbox 360.

O preço para os jogos do novo console foi sugerido em R$ 199, com destaque para os três jogos exclusivos para o Xbox One: Forza Motorsport 5, Dead Rising 3 e Ryse: Son of Rome, que entram em pré-venda a partir do sábado, 26. Para efeito de comparação, os jogos do PlayStation 4 custarão R$ 179. Os 23 games já anunciados serão prensados no Brasil, e 44% deles tem conteúdos exclusivos para o One.

O novo controle do Xbox One, por sua vez, custará R$ 259. O kit para carregamento da bateria chega às lojas por R$ 149, e um pacote com controle e kit para carregar sai por R$ 389.

A empresa também divulgou que o Kinect virá redesenhado para a oitava geração de videogames. Com uma câmera 1080p full HD, o sistema de reconhecimento de gestos terá maior interação com jogos hardcore, e será usado também em chamadas por Skype, que poderão ser feitas durante as partidas.

A Xbox Live, rede de jogos online própria para o console, terá 300 mil servidores dedicados ao sistema, e abarcará multiplataformas, incluindo os tablets e smartphones que contam com Windows Phone.