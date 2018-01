Xbox One vende 2 milhões de unidades - Link - Estadão

Videogame levou 18 dias para atingir marca; rival, PS4 vendeu 2,1 milhões em 15 primeiros dias

SÃO FRANCISCO – A Microsoft vendeu mais de 2 milhões de videogames Xbox One desde o lançamento em novembro, alcançando o PlayStation 4, da Sony, lançado uma semana antes.

A gigante norte-americana de software disse nesta quarta-feira que foram necessários 18 dias para que as vendas globais do Xbox One superassem 2 milhões de unidades -novo recorde para a empresa. A japonesa Sony informou semana passada que as vendas do PS4 superaram 2,1 milhões de unidades em 15 dias.

O Xbox One, à venda em 13 países, está sendo vendido mais rápido que seu antecessor, o Xbox 360, e está esgotado na maior parte dos varejistas, disse o porta-voz da Microsoft Xbox, David Dennis.

“Estamos produzindo o mais rápido que podemos” para recompor os estoques nas lojas durante as festas de fim de ano, disse Dennis.

O Xbox One, cujo preço é de US$ 499 nos Estados Unidos, e o PS4, vendido a US$ 399 , oferecem gráficos melhores para maior realismo e processadores mais rápidos.

/ REUTERS