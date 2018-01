Xbox pode ficar seis vezes mais poderoso - Link - Estadão

Fontes citadas por site de notícias de games também disseram que nova versão sai entre outubro e novembro

SÃO PAULO – Um Xbox com processamento seis vezes mais poderoso que a versão atual. É que se pode esperar do Xbox 720, graças a um chip novo intitulado Oban, em produção desde dezembro de 2011. A informação é do site especializado em games IGN, citando o Fudzilla.

A nova e bem mais potente edição do console chegaria às lojas americanas apenas no final do ano, com previsão de produção intensificada para dezembro. O IGN, no entanto, não alimenta esperanças e aposta que o novo console chegará ao mundo apenas em 2013.

O processador deve ser semelhante ao da placa de vídeo Radeon HD 6670, que tem suporte ao Directx 11, saída para mais de uma tela, é compatível com 3D e resolução Full HD (1080p).

Desenvolvedores devem receber kits com a configuração final do sistema em agosto. Pistas sobre o preço não foram divulgadas.

