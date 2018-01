'Xiaomi se parece com Google'; diz Hugo Barra - Link - Estadão

Hugo Barra, 37 anos, nasceu Belo Horizonte e estudou no MIT. FOTO: Reprodução/Youtube Hugo Barra, 37 anos, nasceu Belo Horizonte e estudou no MIT. FOTO: Reprodução/Youtube

SÃO PAULO – O brasileiro Hugo Barra deixou o Google e seu cargo como vice-presidente da divisão Android no final de agosto na California e se mudou para Pequim, na China, tornando-se o mais novo vice-presidente da Xiaomi Global, uma empresa asiática focada em fabricar smartphones de alto desempenho a baixo custo. Na nova posição há uma semana, Barra publicou nesta segunda, 14, as primeiras impressões no seu perfil no Google+ e deixou a entender que usará a rede como um diário da sua vida no outro lado do mundo.

“Xiaomi Semana 1″. Assim Barra começa o relato da primeira semana na empresa, a qual considera estar sendo uma “jornada intensa”.

Foto publicada por Barra no Google+ mostra colegas na Xiaomi (veja todas). FOTO:Reprodução

O executivo diz ter ficado ficou impressionado com a velocidade da produção do grupo (“é sempre prioridade máxima”), comentou que o andar onde trabalham os engenheiros funciona inclusive à noite, e disse ter observado um “espírito empreendedor” tanto nas empresas pequenas quando nas grandes. “Xiaomi é fascinante e parecida com o Google, da forma como eu imaginava.”

Lá, segundo Barra, todos são “muito focados nos usuários”, os quais são chamados de “Mi fans” (ou “meus fãs”), e também em “fazer a coisa certa”. Barra também se disse impressionado com o uso das redes sociais por lá. Ao chegar, criou uma conta na Weibo, a mais popular do país, e seu perfil atingiu – “em menos de um mês e nove publicações” – mais de 80 mil seguidores.

A Xiaomi atende exclusivamente o público chinês – que não é pequeno. A tarefa do mineiro é estudar onde a empresa deve colocar seus esforços (geograficamente falando) e como aumentar a penetração dos aparelhos da empresa no país, onde dispositivos que imitam grandes marcas como Samsung e Apple são preferência.

Em um novo post no G+, ele anunciou números do Mi3, o produto ponta-de-lança da empresa. Foram 100 mil vendas em 1 minuto do produto no mercado. A empresa espera a venda de 20 milhões de aparelhos em 2013, o que deve gerar uma receita de aproximadamente US$ 4 bilhões.

“Estou realmente ansioso sobre as minhas próximas semanas e meses aqui no Xiaomi. Vou tentar compartilhar o máximo que puder sobre esta nova experiência (enquanto sigo no ritmo louco deste lado do mundo).”

